"Нос сломать, чтобы от меня отвалили?" Сестра Фриске взбесилась из-за сравнения с Жанной

Сестра российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от опухоли головного мозга, Наталья резко ответила на критику ее нового образа.

Так, в комментарии Nation News женщина заявила, что не знает, что ей еще сделать, чтобы от нее все отстали и перестали сравнивать с сестрой.

Наталья Фриске Instagram @friske_natalia

"Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?", — заявила Наталья.

Наталья Фриске Instagram @friske_natalia

Такую реакцию сестры Фриске вызвало высказывание продюсера Иосифа Пригожина о том, что Наталья снова решила покорять шоу-бизнес.

На днях женщина презентовала новую песню, выбрав для премьеры образ, в котором стала копией своей сестры Жанны. На что Пригожин заявил, что Наталья не сможет заменить Жанну.

Иосиф Пригожин РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги певицы Жанны Фриске, хотел убить его. В интервью журналистке Ксении Собчак телеведущий заявил, что Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

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