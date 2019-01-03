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''Ноги твоей здесь не будет'': российская актриса рассказала, как пострадала за Украину

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Российская актриса Юлия Ауг рассказала, что в 2015 году ее сняли с трех проектов из-за открытого осуждения аннексии Крыма.

Об этом она заявила в интервью с журналистом Ириной Шихман, которое опубликовано на YouTube. "Есть продюсеры, которые отказываются со мной работать. Потому что "она либерал. Ноги ее здесь не будет", — рассказала Ауг.

Скрин с видео

Скрин с видео

Юлия Ауг

По ее словам, так было сразу после аннексии. Сейчас же в российском кинематографе уже сформировалось размежевание на "либералов" и "государственников". Представители этих групп стараются работать только между собой.

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"Я очень хорошо помню как в 2015 году меня сняли с трех проектов", — добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ауг снялась в короткометражном фильме из цикла "Список Сенцова" о политзаключенном Викторе Шуре, в котором жестко раскритиковала президента РФ Владимира Путина.

Место
Россия
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
А хули свобода слова на рассеи,говори, что хочешь,ничего не будет,ведь так козломордые?
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CARGO 100
CARGO 100
Ёпт-ть, кто такая Ауг?
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Дейман Алон
Дейман Алон
У кацапопидаров уже иной взгляд работы лишают - это говорит только о том, что кацапское общество - это сборище человекоподобного скота!
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