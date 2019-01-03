''Ноги твоей здесь не будет'': российская актриса рассказала, как пострадала за Украину

Российская актриса Юлия Ауг рассказала, что в 2015 году ее сняли с трех проектов из-за открытого осуждения аннексии Крыма.

Об этом она заявила в интервью с журналистом Ириной Шихман, которое опубликовано на YouTube. "Есть продюсеры, которые отказываются со мной работать. Потому что "она либерал. Ноги ее здесь не будет", — рассказала Ауг.

Скрин с видео Юлия Ауг

По ее словам, так было сразу после аннексии. Сейчас же в российском кинематографе уже сформировалось размежевание на "либералов" и "государственников". Представители этих групп стараются работать только между собой.

"Я очень хорошо помню как в 2015 году меня сняли с трех проектов", — добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ауг снялась в короткометражном фильме из цикла "Список Сенцова" о политзаключенном Викторе Шуре, в котором жестко раскритиковала президента РФ Владимира Путина.