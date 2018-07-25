"Ноги не сходятся": Волочкову пристыдили за новый откровенный шпагат

Российская балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам новое фото с коронным шпагатом.
"В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами. На этой неделе синоптики обещают жару! Готовимся. А в жару чего хочется? Мороженого", – подписала балерина под снимком в Instagram.
Так, Волочкова растянулась на полу в гостиной, шикарно обставленной в стиле 19 века.
В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами. На этой неделе синоптики обещают жару! Готовимся. А в жару чего хочется? МОРОЖЕНОГО!!!! Полезный ресурс все же Инстаграмм!!! Нашла здесь страничку интернет-магазина десертов @cheese_cake_ru и необычную подачу... Мороженое в натуральных фруктах!😍 Оно оказалось не только красивым, но и невероятно вкусным! Так что за вкусняшками все к ним👌🏻жду возвращения Ариши и обязательно побалую лакомством ее и маму 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #villas #мороженое
Подписчики в очередной раз раскритиковали однообразие в выборе позы Волочковой.
"Ноги не сходятся? Прям цикл фото", "Плюнуть хочется. И плюю", "Бедненькая. Ходить не может. Ноги разъезжаются", "А где конь с мотовилой", – написали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова показала свой шпагат "за штурвалом".