"Ноги не сходятся": Волочкову пристыдили за новый откровенный шпагат

Российская балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам новое фото с коронным шпагатом.

"В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами. На этой неделе синоптики обещают жару! Готовимся. А в жару чего хочется? Мороженого", – подписала балерина под снимком в Instagram.

Так, Волочкова растянулась на полу в гостиной, шикарно обставленной в стиле 19 века.

Подписчики в очередной раз раскритиковали однообразие в выборе позы Волочковой.

"Ноги не сходятся? Прям цикл фото", "Плюнуть хочется. И плюю", "Бедненькая. Ходить не может. Ноги разъезжаются", "А где конь с мотовилой", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова показала свой шпагат "за штурвалом".