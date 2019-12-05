"Никто ничего не продает": скандал вокруг Ротару получил продолжение

Шикарный отель украинской певицы Софии Ротару в Ялте "Вилла София" никто продавать не собирается, как заявлялось ранее.

Об этом в комментарии изданию "Страна" рассказали люди из окружения артистки, уточнив, что заведение с 2009 года ни разу не обновлялось.

"Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы. Гостиница находится на набережной, рядом с концертным залом "Юбилейный", – уточнил источник.

София Ротару Федеральное агентство новостей

По его словам, это стратегически выгодное туристическое место, а отель любят и знают.

"Есть клиенты, которые приезжают в "Виллу Софию" из года в год. Света и Руслан вложили в него душу, поэтому сюда хочется возвращаться", – добавил человек из окружения певицы.

Отель Ротару "Вилла София" wikimapia

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

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