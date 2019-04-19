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"Никто не жаловался!" У Пугачевой ответили на громкий скандал вокруг концерта

5.4тЧитать материал на украинском

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова ответила на критику после юбилейного концерта Примадонны в Кремле. Она заявила, что обвинения в хамском отношении к зрителям с "обычными билетами" необоснованны.

Кроме того, также ответила на обвинения актера Никиты Ковтуна о том, что на площадке был плохой звук и назвала это "рабочими моментами", пишет издание "Ura.news".

"Никто не жаловался!" У Пугачевой ответили на громкий скандал вокруг концерта

podrobnosti.ua

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"Я ничего не слышала об этом. У меня очень много знакомых, которые пришли по обычным билетам, и никто не жаловался", — сказала Чупракова.

Напомним, в среду, 17 апреля, в Москве состоялся грандиозный концерт Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, многих посетителей концерта смутило то, что, несмотря на высоченные цены на билеты (суммы за вход достигали 300 тысяч рублей), на концерте был ужасный звук, а персонал Кремлевского дворца относился к посетителям "как к скоту".

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Тюратам Наурыз
Тюратам Наурыз
Алла деньги любит. С пиплом надо побольше ценичнизма. Он таких уважает и помнит.
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