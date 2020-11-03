Никитюк высмеяла Фреймут за ее "уроки этикета": видео вызвало ажиотаж в сети

Украинская телеведущая Леся Никитюк потроллила свою коллегу Ольгу Фреймут за ее "уроки этикета", которые она время от времени публикует в сети.

В своих коротких роликах Фреймут рассказывает, как стоит вести себя настоящей леди. К примеру, она демонстрировала, как правильно сморкаться за столом и есть хлеб руками. Никитюк, в свою очередь, на личной странице в Instagram cпародировала Ольгу и показала, как "правильно" есть вареники с вишней (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах Леся сначала откусила кусок вареника, с которого сок потек по ее руках. Звезда подчеркнула, что это неправильно а правильно ложить изделие в рот полностью. Затем ведущая с набитым ртом отметила, что это "простые правила этикета с Лесей Никитюк".

"Эти правила должен знать каждый!" – шутя подчеркнула телеведущая.

Ее поклонники в сети отметили, что сам ролик получился очень смешным и с удачным троллингом Фреймут.

"Ну ты даешь! Все правильно и весело. Где-то затопала ножками Фреймут", – отметили комментаторы.

"После такого Фреймут нервно курит в сторонке", – добавили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк и Оля Фреймут вместе выступили в девятом выпуске шоу "Танці з зірками" и вызвали волну критики в сети. Пользователи назвали их выступление "балаганом".