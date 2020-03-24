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25 марта • обновлено в 00:59
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Никитюк расплакалась из-за разговора с Джаредом Лето: что произошло

1.3т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.

Так, она отметила, что вела себя неадекватно во время прямого эфира со звездой в Instagram. Она кричала, ревела, а также несколько раз назвала Джареда "дурачком". Об этом Никитюк сообщила в своих Stories (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Джаред Лето и Леся Никитюк

Джаред Лето и Леся Никитюк

"Ребята, вы не представляете, что произошло – мне позвонил Джаред Лето. Я была в прямой эфире. Я вела себя как дура: орала, ревела, забыла английский язык. Я чуть с ума не сошла. У меня чуть сердце не разорвалось... А еще: я его несколько раз назвала дурачком. Хорошо, что он не понимает украинского. Боже, какая я тупая", – сказала Никитюк.

Джаред Лето и Леся Никитюк

Джаред Лето и Леся Никитюк

Скриншот с видео

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, популярный американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил по видеосвязи украинским телеведущим Лесе Никитюк и Андрею Беднякову. А также российской блогерше Анастасие Ивлеевой.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Джаред Лето Леся Никитюк
Место
Украина
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