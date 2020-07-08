Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото
Леся Никитюк похвасталась телом в откровенном белье (Instagram Леси Никитюк).
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в кружевном белье, продемонстрировав роскошное тело. К слову, на одном из кадров Никитюк дополнила свой образ белой рубашкой.
Леся Никитюк в откровенном белье (Instagram Леси Никитюк)
Леся Никитюк в откровенном белье (Instagram Леси Никитюк)
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации телеведущей, и засыпали ее комплиментами.
Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото
Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото
Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото
Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.