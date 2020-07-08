Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в кружевном белье, продемонстрировав роскошное тело. К слову, на одном из кадров Никитюк дополнила свой образ белой рубашкой.

Леся Никитюк в откровенном белье (Instagram Леси Никитюк)

Леся Никитюк в откровенном белье (Instagram Леси Никитюк)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации телеведущей, и засыпали ее комплиментами.

Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото

Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото

Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото

Никитюк похвасталась телом в кружевном белье. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.