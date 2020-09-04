Никитюк откровенно рассказала, как ее закрыли в СИЗО из-за муки

Телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала, как в начале 2000-х ее закрыли в следственном изоляторе в Хмельницком.

Так, тогда звезда должна была забрать у подруги рисовую муку, которую она привезла из-за границы, пишет пресс-служба Нового канала.

"Насыпала ее в прозрачный пакетик, на две недели хватило бы. И я пошла с этим по центру Хмельницкого. Дошла до остановки, а там такая очередь на маршрутку, думаю: "Пройдусь немного, уже там сяду, доеду домой", – поделилась 32-летняя знаменитость.

Никитюк рассказала, как ее закрыли в СИЗО. jora.biz

Правоохранители, которые проходили рядом, подошли к Никитюк и спросили, что она несет в пакете. Ведущая ответила, что там мука, но милиционеры рассмеялись и отвезли ее в следственный изолятор. Там звезда просидела до прихода родителей.

"А потом еще и мама пришла и спросила меня: "Чего ты так мало взяла? Я же просила еще и для себя!" – добавила Никитюк с улыбкой на лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая чуть не утонула на съемках десятого сезона программы "Хто зверху?". В финале батла был конкурс, где Притула и Никитюк в огромных костюмах с поролона должны были упасть в бассейн, чтобы набрать как можно больше воды для своей команды.

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