"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото

Популярная российская певица Нюша взбудоражила своих поклонников новым снимком. Так, артистка позировала в красном купальнике в бассейне.
Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на фото, который она разместила в социальной сети Instagram.
Нюша
instagram.com/nyusha_nyusha
Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета... Нет, я не хочу рассказывать вам о своих знаниях в этой области или учить кого-то…Все мы слышали насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы - половина успеха🙌🏽 Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений🌎 Необходимо❗ отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии 🍃 Наша поддержка необходима ученым и компаниям, которые тратят свое драгоценное время и ресурсы на создание экологически чистых технологий, производство продуктов, товаров ежедневного потребления, в том числе, и одежды! Если не знаете с чего начать, хочу рассказать вам о бренде купальников @frencia.ru, потому, что они сделаны из переработанного пластика, выловленного в океане🌊 Создатель бренда, Оля, выбрала для себя путь спасения морских птиц и млекопитающих от гибели❗Помимо этого, у бренда цикличное производство: ткань можно перерабатывать далее без потери качества 🙌🏽 Поэтому вы можете принести купальник их бренда на переработку для создания нового!! Это реально крутой проект, с качественным, стильным и экологичным продуктом. Вместе мы можем свернуть горы и сделать планету чище!! Ты можешь начать уже сегодня! #nyusha #нюша
"Мое мнение, свои прелести нужно показывать только любимому человеку, а не всей стране", "Достали постоянные ж*пы", "Слишком горячо", "Кроме пятой точки больше нечего показать?", "Фигура огонь", "Вот это орех", — пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в розовой юбке и черном бюстгальтере.
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