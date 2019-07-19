"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото

Популярная российская певица Нюша взбудоражила своих поклонников новым снимком. Так, артистка позировала в красном купальнике в бассейне.

Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на фото, который она разместила в социальной сети Instagram.

Нюша instagram.com/nyusha_nyusha

"Мое мнение, свои прелести нужно показывать только любимому человеку, а не всей стране", "Достали постоянные ж*пы", "Слишком горячо", "Кроме пятой точки больше нечего показать?", "Фигура огонь", "Вот это орех", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в розовой юбке и черном бюстгальтере.

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