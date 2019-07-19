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"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото

7.2т Читать материал на украинском

Популярная российская певица Нюша взбудоражила своих поклонников новым снимком. Так, артистка позировала в красном купальнике в бассейне.

Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на фото, который она разместила в социальной сети Instagram.

Нюша

Нюша

instagram.com/nyusha_nyusha

Новости
Известная певица написала дебютный трек для восходящей звезды украинского шоу-бизнеса

Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых трубочек и пакетов из супермаркета... Нет, я не хочу рассказывать вам о своих знаниях в этой области или учить кого-то…Все мы слышали насколько загрязнен океан, насколько опасны нам и природе мусорные свалки. Осознание проблемы - половина успеха🙌🏽 Именно в наших руках изменить будущее, где каждый должен начать с себя ради наших деток и следующих поколений🌎 Необходимо❗ отказываться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии 🍃 Наша поддержка необходима ученым и компаниям, которые тратят свое драгоценное время и ресурсы на создание экологически чистых технологий, производство продуктов, товаров ежедневного потребления, в том числе, и одежды! Если не знаете с чего начать, хочу рассказать вам о бренде купальников @frencia.ru, потому, что они сделаны из переработанного пластика, выловленного в океане🌊 Создатель бренда, Оля, выбрала для себя путь спасения морских птиц и млекопитающих от гибели❗Помимо этого, у бренда цикличное производство: ткань можно перерабатывать далее без потери качества 🙌🏽 Поэтому вы можете принести купальник их бренда на переработку для создания нового!! Это реально крутой проект, с качественным, стильным и экологичным продуктом. Вместе мы можем свернуть горы и сделать планету чище!! Ты можешь начать уже сегодня! #nyusha #нюша

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

"Мое мнение, свои прелести нужно показывать только любимому человеку, а не всей стране", "Достали постоянные ж*пы", "Слишком горячо", "Кроме пятой точки больше нечего показать?", "Фигура огонь", "Вот это орех", — пишут в сети.

"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото
"Никакой скромности": популярная в РФ певица взбудоражила сеть пошлым фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в розовой юбке и черном бюстгальтере.

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Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Куда только гундяй смотрит...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Джонсон Саймон Ф.,он туда как раз и смотрит.
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