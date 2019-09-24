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24 сентября • обновлено в 12:42
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"Ничего страшного!" Кошевой ответил на нападки из-за матерной кофты

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Участник "95 Квартала", друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой, вспомнил неловкий момент с его матерной кофтой бренда "Pohuy" на дебатах на НСК "Олимпийский".

Так, в эфире "1+1" актер пояснил, что оделся так, потому что не думал, что окажется рядом с главой государства. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Евгению Кошевому до сих пор вспоминают матерную кофту на дебатах

Евгению Кошевому до сих пор вспоминают матерную кофту на дебатах

"Я вообще не собирался выходить на сцену. Но когда мы увидели, сколько там у Порошенко стоит людей, то пошли поддержать", – сказал он.

И добавил: "Это уже потом я заметил, что у меня написано. Ничего страшного. Видите, им есть, о чем говорить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказывал, что матерную кофту ему подарили на День рождения.

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Персона
Евгений Кошевой
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Какой поп,такой и приход.
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