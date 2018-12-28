''Невозможно контролировать'': стало известно о внутренних демонах избившего жену Башарова

Психолог Сергей Ланг рассказал о том, почему российский актер Марат Башаров избивает своих жен. Так, вчера в сети появилась информация о том, что актер снова поднял руку на супругу Екатерину.

Ланг считает, что такое поведение актера обусловлено его эмоциональностью. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Nur.kz

"Его эмоциональность стала причиной его чрезмерного увлечения алкоголем, а пить ему категорически нельзя. Стоит Марату выпить, как тут же все отрицательные качества Льва и Тигра просыпаются и контролировать эмоции становится просто невозможно. При таком частом употреблении алкоголя совершенно неудивительно, что Башаров бьет своих жен. Как психолог могу отметить, что, если мужчина раз позволил себе перейти эту черту и ударить женщину, то он будет делать это и дальше. Это невозможно контролировать, и в сильной стрессовой ситуации он продолжит срываться на женщине", — признается Ланг.

Кроме того, по словам психолога, Марат Башаров очень ревнивый.

Напомним, что по словам брата жены Башарова, очередная ссора в семье закончилась рукоприкладством, и на этот раз Башаров отличился особой жестокостью. Актер сломал супруге нос.

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