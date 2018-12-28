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''Невозможно контролировать'': стало известно о внутренних демонах избившего жену Башарова

1.5тЧитать материал на украинском

Психолог Сергей Ланг рассказал о том, почему российский актер Марат Башаров избивает своих жен. Так, вчера в сети появилась информация о том, что актер снова поднял руку на супругу Екатерину.

Ланг считает, что такое поведение актера обусловлено его эмоциональностью. Об этом сообщает издание "СтарХит".

''Невозможно контролировать'': стало известно о внутренних демонах избившего жену Башарова

Nur.kz

"Его эмоциональность стала причиной его чрезмерного увлечения алкоголем, а пить ему категорически нельзя. Стоит Марату выпить, как тут же все отрицательные качества Льва и Тигра просыпаются и контролировать эмоции становится просто невозможно. При таком частом употреблении алкоголя совершенно неудивительно, что Башаров бьет своих жен. Как психолог могу отметить, что, если мужчина раз позволил себе перейти эту черту и ударить женщину, то он будет делать это и дальше. Это невозможно контролировать, и в сильной стрессовой ситуации он продолжит срываться на женщине", — признается Ланг.

Кроме того, по словам психолога, Марат Башаров очень ревнивый.

Напомним, что по словам брата жены Башарова, очередная ссора в семье закончилась рукоприкладством, и на этот раз Башаров отличился особой жестокостью. Актер сломал супруге нос.

''Невозможно контролировать'': стало известно о внутренних демонах избившего жену Башарова

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Персона
Марат Башаров
Тег
Новости России
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