Невестка Оксаны Марченко показала лицо без макияжа. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
16,0 т.
Невестка Оксаны Марченко показала лицо без макияжа

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина показала, как она выглядит без макияжа и при полном "параде".

Соответствующий снимок "до" и "после" девушка опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем она позировала перед зеркалом в гардеробной.

"Нормально с макияжем или лучше не краситься?" – спросила у поклонников Екатерина.

Невестка Оксаны Марченко Екатерина

Избранница 23-летнего Богдана Марченко Екатерина – модель, фотограф и блогер. Пара поженилась 10 октября в Киеве. Праздник проходил в изысканном ресторане, а развлекали гостей известные звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, дуэт "Кролики" и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Богдан Марченко с возлюбленной Екатериной и друзьями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко называла свои рецепты счастливого брака. На такой пост ее вдохновило важное событие в жизни – они с мужем отпраздновали 17-ю годовщину брака.

Украинашоу-бизнесшоуОксана Марченко