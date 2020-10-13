Невестка Оксаны Марченко показала лицо без макияжа. Фото

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина показала, как она выглядит без макияжа и при полном "параде".

Соответствующий снимок "до" и "после" девушка опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем она позировала перед зеркалом в гардеробной.

"Нормально с макияжем или лучше не краситься?" – спросила у поклонников Екатерина.

Избранница 23-летнего Богдана Марченко Екатерина – модель, фотограф и блогер. Пара поженилась 10 октября в Киеве. Праздник проходил в изысканном ресторане, а развлекали гостей известные звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, дуэт "Кролики" и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко называла свои рецепты счастливого брака. На такой пост ее вдохновило важное событие в жизни – они с мужем отпраздновали 17-ю годовщину брака.