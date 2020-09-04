Невеста Остапчука: Вова уже понес наказание за всех разведенных в шоу-бизнесе

Невеста украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что считает несправедливым хейт в адрес возлюбленного, из-за его развода с женой.

Об это шла речь в интервью "КП в Украине". По словам женщины, в шоу-бизнесе очень много пар, которые также развелись, оставили жен с детьми, однако о них никто не говорит – все "прицепились только к Остапчуку". Горняк также отметила, что все-таки надеется – когда-то это все закончится.

"Когда-то это закончится. Почему прицепились все к Остапчуку? У нас очень много пар в том же шоу-бизнесе, которые разошлись, развелись, оставили жен с детьми и т.д. Никто о них не говорит. А Вова почему-то за них всех понес наказание", – заявила Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (Instagram Кристины Горняк)

Сам же Остапчук считает, что негативная реакция случилась во многом из-за того, что в соцсетях он показывал идеальную картинку с экс-супругой Еленой Войченко. А на самом деле у них были проблемы в отношениях.

"Это очень сильно меня закалило. Часть хейта, которая льется на меня, получает Кристина, которая вообще ни в чем не виновата. Почему я? Мне кажется, это потому, что я делал слишком идеальную картинку семьи в соцсетях и интервью. Наверное, был неправ", – подытожил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк 19 августа 2020 года в Стамбуле в годовщину знакомства. Позже телеведущий рассказал, как готовится к свадьбе с возлюбленной.

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