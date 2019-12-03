"Невероятная работа!" Сеть взволновал клип о домашнем насилии в Украине

В сети появился видеоклип телеведущей и актрисы Дианы Глостер, посвященный теме домашнего насилия.

Видео вышло на YouTube-канале Глостер. За несколько дней он собрал десятки восторженных комментариев.

"Еще перед просмотром поставила лайк просто потому, что люблю Диану и готова поддержать в любом начинании. Но в итоге и от самого клипа осталась в восторге!!", "Невероятная работа, которая трогает своей искренностью. Эмоции не описать словами", "Девочки, девушки, женщины, не терпите насилие в семье, не молчите о нем. Уходите. Жизнь одна, у вас и у ваших родных", "Ничего себе! Круто! Невероятно сложный клип для восприятия! Сильно! Молодец! Это как перешагнуть через себя", — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Вознесенск Николаевской области 56-летнего мужчину арестовали на месяц за домашнее насилие над собственной матерью. Это случилось впервые в Украине.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!