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28 сентября • обновлено в 18:32
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"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова

6.9т Читать материал на украинском

Мировое сообщество скорбит из-за смерти художественного руководителя московского театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова.

Российский певец Филипп Киркоров написал в своем Instagram, что не стало еще одного гения.

"И вот еще одного Гения Нашего Времени не стало. Марк Захаров. Последний из Магикан. "Ленком" окончательно осиротел. "Юнона", "Звезда и смерть", "Необыкновенное чудо", "Калиостро" – это все формировало нас и меня лично на большом пути в искусство мира большой сцены. Светлая память великому нашему современнику. Спасибо за чудо, такое необыкновенное", – отметил Киркоров.

И вот ещё одного Гения Нашего Времени не стало..... МАРК ЗАХАРОВ...... Последний из Магикан... Ленком окончательно осиротел..... "Юнона", "Звезда и смерть", "необыкновенное чудо", “Барон Мюнхаузен","Калиостро"- это все формировало нас и меня лично на Большом Пути в Искусство Мира Большой Сцены.... Светлая Память Великому Нашему Современнику..... Спасибо за ЧУДО, такое НЕОБЫКНОВЕННОЕ, жить и творить с Вами , Мастер,в одно время......🙌

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Новости
Умер известный российский режиссер

Российский артист Геннадий Хазанов в комментарии "Подъем" отметил, что жизнь Захарова была подарком людям.

"У меня просто нет слов для того, чтобы выразить состояние потери и утраты. И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется. Я считаю, что он прожил феноменально талантливую яркую жизнь, подарил огромное количество актёров и актрис миру. И если считать, что рождение человека на земле – это подарок этому человеку от Бога, то прожитая жизнь – это подарок человека Богу. Захаров сделал прекрасный подарок. Светлая память", – отметил он.

Российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов написал: "Ушла легенда! Умер Марк Захаров".

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян от себя добавила: "Марк Захаров. Царство Небесное".

"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова

Заслуженная артистка России Нона Гришаева написала, что это невосполнимая утрата. "Невосполнимая утрата... Любимый... Великий Мастер.... Мой самый любимый спектакль и самый любимый фильм, Ваше творение... Вечная Память", – отметила она.

Николай Басков: "Сегодня не стало Великого Мастера Марка Захарова. Для всех нас – это большая потеря в мире искусства!!!! Мои глубочайшие соболезнования родным и близким".

"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова

Ирина Аллегрова: "Светлая память светлому человеку. Великий и талантливый человек, работы Марка Анатольевича навсегда останутся в наших сердцах".

"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова

Также сообщения с соболезнованиями написали Катя Лель, Олег Газманов и Дмитрий Певцов.

"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова
"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. Информация о похоронах будет объявлена позднее.

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Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть окупантам
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Слов нет,печальное известие...Особенно для поколений,рожденных в СССР.Его творения были глотком свежего воздуха в советско-коммунистическом говне.Царствие Небесное...
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