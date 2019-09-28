"Нет слов!" Звезды отреагировали на смерть великого режиссера Марка Захарова

Мировое сообщество скорбит из-за смерти художественного руководителя московского театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова.

Российский певец Филипп Киркоров написал в своем Instagram, что не стало еще одного гения.

"И вот еще одного Гения Нашего Времени не стало. Марк Захаров. Последний из Магикан. "Ленком" окончательно осиротел. "Юнона", "Звезда и смерть", "Необыкновенное чудо", "Калиостро" – это все формировало нас и меня лично на большом пути в искусство мира большой сцены. Светлая память великому нашему современнику. Спасибо за чудо, такое необыкновенное", – отметил Киркоров.

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Российский артист Геннадий Хазанов в комментарии "Подъем" отметил, что жизнь Захарова была подарком людям.

"У меня просто нет слов для того, чтобы выразить состояние потери и утраты. И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется. Я считаю, что он прожил феноменально талантливую яркую жизнь, подарил огромное количество актёров и актрис миру. И если считать, что рождение человека на земле – это подарок этому человеку от Бога, то прожитая жизнь – это подарок человека Богу. Захаров сделал прекрасный подарок. Светлая память", – отметил он.

Российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов написал: "Ушла легенда! Умер Марк Захаров".

Главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян от себя добавила: "Марк Захаров. Царство Небесное".

Заслуженная артистка России Нона Гришаева написала, что это невосполнимая утрата. "Невосполнимая утрата... Любимый... Великий Мастер.... Мой самый любимый спектакль и самый любимый фильм, Ваше творение... Вечная Память", – отметила она.

Николай Басков: "Сегодня не стало Великого Мастера Марка Захарова. Для всех нас – это большая потеря в мире искусства!!!! Мои глубочайшие соболезнования родным и близким".

Ирина Аллегрова: "Светлая память светлому человеку. Великий и талантливый человек, работы Марка Анатольевича навсегда останутся в наших сердцах".

Также сообщения с соболезнованиями написали Катя Лель, Олег Газманов и Дмитрий Певцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. Информация о похоронах будет объявлена позднее.

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