"Нет сил!" Данилко сделал откровенное признание о карьере

Украинский шоумен и продюсер Андрей Данилко собирается вернуться на сцену, но сейчас у него нет для этого сил и настроения.

Такое признание он сделал The Lime на съемках шоу "Х-фактор" канала СТБ, уточнив, что у него уже успело накопиться много хорошего материала, но артист еще не успел соскучиться по выступлениям.

"Послушайте, мне надо самому соскучиться. Просто когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться. Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", – рассказал он.

Андрей Данилко instagram/an.danilko

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По словам Данилко, ему было нелегко было выступать на грандфинале Евровидения-2019 в Израиле в образе Верки Сердючки.

"Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", – добавил Данилко.

Верка Сердючка на Евровидении-2019 instagram/an.danilko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он заявил, что украинские звезды идут в политику из-за жадности и денег, потому что им, вероятнее всего, поступило выгодное предложение. Артист также признался, что его тоже неоднократно зазывали примкнуть к партиям.

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