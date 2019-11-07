Несмотря на избиения и слезы: звезда "Х-фактора" родила от мужа-деспота

Певица и звезда шоу "Х-фактор" Сюзанна Абдулла (Варнина) впервые стала мамой.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram, опубликовав селфи, под которым написала: "Мама сегодня. Мама каждый день".

Сюзанна Абдулла Инстаграм

Правда, ни имя, ни пол новорожденного ребенка Сюзанна решила пока что не сообщать. Известно только, что отцом малыша стал российский рэпер Роман Варнин, более известен как Мальбэк.

Несмотря на то, что пара поженилась спустя четыре дня после первого свидания, брак супругов нельзя назвать безмятежным.

Сюзанна Абдулла и Мальбэк Инстаграм

Как сообщал Super, осенью 2018 года во время концерта Сюзанна заявила, что разводится с мужем, так как он ее избивает:

"Я плачу слезами и солью, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним сейчас. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк. Мальбэк — это конец, это конец, это конец, это ж*па, это просто финал".

Сюзанна Абдулла и Мальбэк Инстаграм

Впрочем, позже в соцсети звезд появились новые совместные фото.

Сюзанна Абдулла и Мальбэк Инстаграм

Сюзанна Абдулла Инстаграм

Сюзанна Абдулла и Мальбэк Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Х-Факторе" выступила няня детей Оли Поляковой. Она победила в отборе и прошла дальше.

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