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11 сентября • обновлено в 15:28
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"Нервничает и переживает": стало известно о диагнозе Заворотнюк

4.4т Читать материал на украинском

Директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию о том, что у артистки диагностирован рак мозга.

Она отметила, что Заворотнюк чувствует себя "нормально", сообщает "RG".

"Нервничает и переживает": стало известно о диагнозе Заворотнюк
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"Диагноза "рак мозга" у нее нет. Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок - это такое счастье!" - заявила Потапова.

"Нервничает и переживает": стало известно о диагнозе Заворотнюк

Источник, близкий к супругу актрисы, отметил, что у Заворотнюк все таки есть проблемы со здоровьем.

"Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак", - сказал инсайдер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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