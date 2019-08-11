"Не только Собчак!" Еще одна звездная пара из РФ поженится в сентябре

Популярный российский кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили пожениться. Торжество запланировано на начало осени, но ни точная дата, ни место церемонии не известны.
Пара встречается уже три года. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Cosmo.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
cosmo.ru
"В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бонадрчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству", — сообщили инсайдеры.
Сыграть свадьбу раньше паре мешал плотный рабочий график.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.
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