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"Не только Собчак!" Еще одна звездная пара из РФ поженится в сентябре

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Популярный российский кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили пожениться. Торжество запланировано на начало осени, но ни точная дата, ни место церемонии не известны.

Пара встречается уже три года. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Cosmo.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

cosmo.ru

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"В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бонадрчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству", — сообщили инсайдеры.

Сыграть свадьбу раньше паре мешал плотный рабочий график.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

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Персона
Федор Бондарчук
Место
Россия
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