"Не позволю, хватит!" Бочкарева пожаловалась на травлю после скандала с наркотиками

Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах столкнулась c волной негатива в сети.
О травле со стороны хейтеров она рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что заметила это, когда открыла комментарии под последним постом.
"Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила "целый Камаз" негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить", – пожаловалась она.
По словам Бочкаревой, она не понимает, почему вообще должна кому-то что-то объяснять. Актриса пояснила, что существует миллионы случаев, когда публичные люди принципиально не выносят на внимание общественности вещи из своей жизни.
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю
instagram/natalia_bochkareva_official
"У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, "особо активные" персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", – добавила актриса.
Она подчеркнула, что ни от кого не прячется, но и дышать спокойно не может из-за того, что на нее оказывают давление со всех сторон.
Наталью Бочкареву затравили в сети
instagram/natalia_bochkareva_official
"Не переживайте, процесс разбирательств идёт. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя "наркоманкой" тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает! А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим", – резюмировала актриса.
Дорогие друзья, поклонники, неравнодушные к ситуации люди, а также те, кто подписался на мою страничку с целью просто следить за происходящим! Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила "целый Камаз" негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? • Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить? Вот скажите, почему я вообще должна что-либо объяснять? Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своём шаге на весь мир? Есть миллионы случаев, когда публичные люди принципиально не показывают определенные вещи из своей жизни. Все люди разные. • У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, "особо активные" персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги. • Поверьте, я ни от кого не прячусь. Но и дышать спокойно не могу из-за того, что на меня идёт давление. Вы бы знали какое! Можете сейчас хоть двадцать восемь раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но, прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос. Не переживайте, процесс разбирательств идёт. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаёте, я вам обещаю. Но! Называть себя "наркоманкой" тоже не позволю!!! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает!🙏🏼 А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим. ——— #натальябочкарева #бочкарева #nataliabochkareva
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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