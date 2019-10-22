"Не позволю, хватит!" Бочкарева пожаловалась на травлю после скандала с наркотиками

Российская актриса Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах столкнулась c волной негатива в сети.

О травле со стороны хейтеров она рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что заметила это, когда открыла комментарии под последним постом.

"Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила "целый Камаз" негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально? Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история. Я вас понимаю. Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить", – пожаловалась она.

Новости В кокаиновом скандале Бочкаревой замешана еще одна звезда

По словам Бочкаревой, она не понимает, почему вообще должна кому-то что-то объяснять. Актриса пояснила, что существует миллионы случаев, когда публичные люди принципиально не выносят на внимание общественности вещи из своей жизни.

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю instagram/natalia_bochkareva_official

"У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, "особо активные" персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги", – добавила актриса.

Она подчеркнула, что ни от кого не прячется, но и дышать спокойно не может из-за того, что на нее оказывают давление со всех сторон.

Наталью Бочкареву затравили в сети instagram/natalia_bochkareva_official

"Не переживайте, процесс разбирательств идёт. Убедительная просьба СМИ оставить меня в покое и мирно ждать итог. Лишение прав я комментировать не буду. Все узнаете, я вам обещаю. Но! Называть себя "наркоманкой" тоже не позволю! Хватит! Тем, кто яро высказывается в мой адрес, желаю триста раз подумать, прежде, чем это сделать. Я за всеми своими подписчиками наблюдаю и ценю каждого, кто меня поддерживает! А жизнь расставит все на свои места. Вот тогда и поговорим", – резюмировала актриса.

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