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20 сентября • обновлено в 01:40
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"Не хочу, чтобы хоронили в США": Микки Рурк внезапно сделал громкое заявление об Украине

1.4т Читать материал на украинском

Известный голливудский актер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в Украине – в селе Загорцы Хмельницкой области.

Американец пояснил, что из этой местности родом его помощник Дмитрий Корнейчук, передает "Сегодня". За годы сотрудничества украинец стал актеру другом и часто рассказывал ему о своих близких.

"Я говорил Диме, что когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в США]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", – цитируют Рурка журналисты.

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Микки Рурк

Микки Рурк

instagram.com/mickey_rourke_

В настоящее время Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. Он стал известен по таким фильмам, как "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея" и "Рестлер". Вскоре снялся в "Сердце ангела" и "Железном человеке 2".

Он – лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009), а также номинант на премию "Оскар" (2009).

Как писал OBOZREVATEL, недавно Микки Рурк удивил поклонников своей новой внешностью после очередной пластической операции. Судя по форме носа, мужчина сделал очередную ринопластику, а также изменил форму лица.

Свои первые пластические операции Рурк сделал после того, как сильно пострадал на ринге во время боксерских поединков.

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Персона
Микки Рурк
Место
Украина Хмельницкий
Теги
шоу-бизнес Голливуд
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