Названо имя убийцы Круга: кто он и как выглядит

Подозреваемым по делу об убийстве знаменитого российского шансон-исполнителя Михаила Круга является киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев. Именно его накануне привозили в дом певца для проведения следственного эксперимента.

Как сообщает Tverigrad.ru, Агеев был вторым человеком, который забирался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов. В настоящий момент киллер отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления в Тверской области.

Михаил Круг Фото: Blatata.Com

Отмечается, что Агеев мог сам заявить следователям о своем участии в убийстве Круга. Не исключается и версия о том, что на него вышли через показания другого киллера "Тверских волков" Александра Осипова. Он фигурирует в деле об убийстве музыканта как человек, застреливший Дмитрия Веселова.

"Возобновленные следственные действия позволили Агееву на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО. Впрочем, не исключено, что на него вышли через показания Осипова", — говорится в статье.

Александр Агеев, как отмечали все свидетели, всегда отличался умом, начитанностью, набожностью. Его воспитывала бабушка, и хоть родители были живы, но участия в жизни сына не принимали.

Александр Агеев на следственном эксперименте. На плече татуировка в форме головы волка Фото: mzk1.ru

В возрасте 14 лет Агеев пришел в иконописную мастерскую и стал учеником. Позже примкнул к клубу исторической реконструкции "Спас", где его научили носить доспехи русских рыцарей и драться на мечах. Там парня и заметил криминальный авторитет по кличке Лом — Александр Иванович Костенко, который пригласил его стать частью банды "волков".

Слева Александр Иванович Костенко по прозвищу Лом, справа его правая рука Анатолий Осипов Фото: mzk1.ru

Далее жизнь Агеева развивалась стремительно. Вскоре он начал дорого одеваться и часто менять машины. Отмечается, что в банде Александр был умелым "инструментом по очистке территории". Следователи определяли его причастность к тому или иному убийству по характерному почерку. Он стрелял с двух рук, вел себя дерзко, шел на близкий контакт с жертвой и мог спокойно посмотреть ей в глаза.

Так Александр Агеев выглядел в 2009 году на суде Фото: mzk1.ru

"Те убийства, за которые судят Агеева, лишь верхушка айсберга его преступлений", — отметил ранее кто-то из свидетелей в зале суда, в котором заслушивали дело об убийстве Михаила Круга.

Александр Агеев Фото: tvernews.ru

Напомним, что Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга и привезли туда подозреваемого в его убийстве ради следственного эксперимента. Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!