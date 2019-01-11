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Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно

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Часто самой могущественной женщиной КНДР считают Ли Соль Чжу, супругу лидера республики Ким Чен Ына. Однако, как утверждают эксперты, это место принадлежит вовсе не жене, а его младшей сестре, 31-летней Ким Е Чжон.

Как пишет BBC, именно Ким Е Чжон является не только высокопоставленным чиновником в отделе агитации и пропаганды страны, но и считается самым доверенным лицом председателя республики. К тому же, начиная с Олимпийских игр 2018 года, сестра Ким Чен Ына все чаще представляет страну в качестве члена официальных делегаций.

Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно

Согласно источнику, в Южной Корее журналисты называют ее "Иванкой" КНДР, но в северокорейских СМИ - вопреки ее растущему политическому влиянию - Ким Е Чжон никогда не цитируют.

Достоверно о женщине известно мало. Родилась Ким Е Чжон 26 сентября 1988 года в Пхеньяне. Со своим братом Ким Чен Ыном девушка вместе училась в Швейцарии с 1996 по 2000 год, позже в Северной Корее.

Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно
Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно

В январе 2015 года Ким Е Чжон вышла замуж за некоего Чой Сонга, второго сына правительственного чиновника Чхве Рен Хэ. Однако южнокорейские источники допускают неточность этих данных. Поговаривают, будто сестра правителя ожидала ребенка в мае 2015 года, а неизвестным отцом является один из выпускников университета Ким Ир Сена, который сегодня работает в военном подразделении, ответственном за охрану лидера страны.

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Как пишет источник, в столице США сестру лидера КНДР недолюбливают, против Ким Е Чжон даже были введены санкции за многочисленные нарушения прав человека в КНДР.

Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно
Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно
Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно

Эксперты подчеркивают, что сам Ким Чен Ын часто обращается к сестре за советами и предоставляет ей возможность принимать важные решения. Однако в будущем занять место брата ей вряд ли удастся из-за патриархальной системы в государстве.

Названа самая могущественная женщина в КНДР: что о ней известно

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США разгорелся новый скандал вокруг первой леди Мелании Трамп. Бывшая модель потребовала уволить Миру Рикардел, помощницу советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. В частности, ее пресс-служба заявила, что она, по мнению администрации первой леди, "более не заслуживает чести служить в Белом доме".

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
Тег
Северная Корея
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