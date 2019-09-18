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18 сентября • обновлено в 23:00
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"Настя выкарабкается": появились новые оптимистичные подробности о состоянии Заворотнюк

1.6т Читать материал на украинском

Врачи российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ранее пришла в себя, предположили, что у нее есть шансы на выздоровление.

Такую информацию у пиар-директора звезды Марины Потаповой выяснили друзья семьи, передает издание "Московский комсомолец".

"Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня, наконец, ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", – поделилась с журналистами подруга Заворотнюк.

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В то же время, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в своем Instagram сообщил совершенно противоположные данные об Анастасии, ссылаясь на источник, который приближен к лечению актрисы.

"Состояние здоровья у актрисы ухудшилось, мы все молимся. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении. Но поверьте, семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо", – отметил он.

Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось и мы все молимся за неё. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении. Но поверьте, семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил её семье. Спасибо всем, кто ей помогает, а те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия Борисова и других негодяев, это самые пустые люди. Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в каких-то кустах.🙏🤦‍♂️

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Ранее сразу несколько источников сообщили, что Анастасия находится в сознании и может самостоятельно дышать. Тем временем, интерес журналистов и поклонников к болезни Заворотнюк вышел на новый уровень. Из-за назойливого внимания посторонних, в клинике выставили охрану.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес рак болезнь
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bruno jordano
bruno jordano
а на пху
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