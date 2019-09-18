"Настя выкарабкается": появились новые оптимистичные подробности о состоянии Заворотнюк

Врачи российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ранее пришла в себя, предположили, что у нее есть шансы на выздоровление.

Такую информацию у пиар-директора звезды Марины Потаповой выяснили друзья семьи, передает издание "Московский комсомолец".

"Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня, наконец, ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнадежили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", – поделилась с журналистами подруга Заворотнюк.

В то же время, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в своем Instagram сообщил совершенно противоположные данные об Анастасии, ссылаясь на источник, который приближен к лечению актрисы.

"Состояние здоровья у актрисы ухудшилось, мы все молимся. Огромное спасибо всем, кто поддерживает Настю, кто готов оказать ей помощь в лечении. Но поверьте, семья совершенно правильно говорит. Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо", – отметил он.

Ранее сразу несколько источников сообщили, что Анастасия находится в сознании и может самостоятельно дышать. Тем временем, интерес журналистов и поклонников к болезни Заворотнюк вышел на новый уровень. Из-за назойливого внимания посторонних, в клинике выставили охрану.

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