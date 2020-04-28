Наследница семейной "империи" КВН: как выглядит единственная внучка Александра Маслякова

Единственный сын президента клуба КВН Александра Маслякова Александр Масляков – младший 28 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 40 лет. У сына Маслякова, как и у его знаменитого отца, один ребенок – 13-летняя дочь Таисия Маслякова. Таким образом девочка является единственной внучкой руководителя КВН. Как она выглядит и чем занимается, узнавал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Масляков и его внучка Таисия Anews

Таисия Маслякова родилась 19 августа 2006 года. Ее отец – Александр Масляков – младший, мать – Ангелина Маслякова.

В возрасте трех лет девочка стала солисткой коллектива "Непоседы".

Кроме того, Таисия выросла на КВН – с самого раннего детства она сидела рядом с родителями в зрительном зале и прилежно хлопала.

Правда, почти никогда при этом не улыбалась, за что ее стали называть Несмеяной.

Внучка Александра Маслякова в зрительном зале КВН Anews

Дочь Александра Маслякова – младшего в зрительном зале КВН Anews

Таисия Маслякова в КВН Anews

Как известно, КВН давно стал империей семейства Масляковых. Масляков – старший – президент Международного союза КВН, основатель и совладелец студии "АМиК".

Его жена Светлана Маслякова – бессменный режиссер клуба, сын Александр – с недавних пор основной владелец КВН, ведущий Премьер-лиги КВН, гендиректор "АМиК". Жена Маслякова – младшего Ангелина – директор Дома КВН.

Александр Масляков с семьей Anews

А единственная внучка Маслякова уже в 11 лет получила свой отдельный проект. Так, с 2017 года звездные родственники поручили ей стать ведущей детского КВН.

Таисия Маслякова Anews

С 2017 года внучка Маслякова ведет детский КВН Anews

Таисия Маслякова Anews

Отметим, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что самого Маслякова – старшего в КВН за глаза называют "барином": ругался с Галкиным и Харламовым, угрожал Зеленскому и ссорился с другими звездами.

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