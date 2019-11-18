Нашел замену Фриске: кто такая девушка Шепелева и как она выглядит

Новая девушка Дмитрия Шепелева – мужа умершей певицы Жанны Фриске, оказалась бывшей женой крупного российского бизнесмена.

По данным российских СМИ, Екатерина Тулупова ранее была замужем за Дмитрием Кленовым, основателем компании Altus Capital, владеющей сетью аптек в России.

OBOZREVATEL рассказывает подробнее о том, кто такая избранница Шепелева.

Екатерина Тулупова instagram.com/tulupova

Так, накануне Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную. Соответствующий снимок он обнародовал на своей странице в Instagram в ответ на информацию в сети о предстоящей свадьбе. На фото Шепелев целует Тулупову в щеку.

По словам ведущего, его и Тулупову познакомили их дети – они ходили в один детский сад. "Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", – отметил он.

Екатерина Тулупова instagram.com/tulupova

При этом слухи о романе Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой ходили с 2017 года. По информации журналистов, с мужем-финансистом Екатерина развелась в 2016 году.

Екатерина Тулупова instagram.com/tulupova

Тулупова позиционирует себя как дизайнер интерьеров. Ей, как и Шепелеву, – 36 лет, дети пары – Платон и Лада – тоже ровесники.

Екатерина Тулупова instagram.com/tulupova

Екатерина Тулупова выросла во Владивостоке. Училась в художественной школе, а затем на факультете журналистики в местном университете. Также на ее счету – учеба на кафедре искусства интерьера Московского энергетического института и в Миланской школе дизайна.

Первый муж Екатерины – Дмитрий Кленов – выпускник МГИМО, сын владельца крупной строительной компании.

Екатерина Тулупова instagram.com/tulupova

По информации журналистов, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с 2018 года живут вместе в квартире в Москве на Патриарших прудах.

Екатерина Тулупова instagram.com/tulupova

Дмитрий Шепелев – российский ведущий из Беларуси. В Украине он был ведущим канала М1, вел "Фабрику звезд-2" на "Новом канале", а также шоу "Рассмеши комика" вместе с Владимиром Зеленским.

Недавно Шепелев запустил свое шоу "Папки" на YouTube, куда приглашает на разговор "звездных" отцов.

Новости Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Жанны Фриске

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Шепелева заметили на улице вместе с Тулуповой. По словам источников, они уже полтора года скрывают отношения.

Позже появилась информация, что он сделал Тулуповой предложение руки и сердца.

16 ноября Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову.

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