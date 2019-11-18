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18 ноября • обновлено в 14:12
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Нашел замену Фриске: кто такая девушка Шепелева и как она выглядит

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Новая девушка Дмитрия Шепелева – мужа умершей певицы Жанны Фриске, оказалась бывшей женой крупного российского бизнесмена.

По данным российских СМИ, Екатерина Тулупова ранее была замужем за Дмитрием Кленовым, основателем компании Altus Capital, владеющей сетью аптек в России.

OBOZREVATEL рассказывает подробнее о том, кто такая избранница Шепелева.

Екатерина Тулупова

Екатерина Тулупова

instagram.com/tulupova

Так, накануне Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную. Соответствующий снимок он обнародовал на своей странице в Instagram в ответ на информацию в сети о предстоящей свадьбе. На фото Шепелев целует Тулупову в щеку.

Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?

Допис, поширений Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

По словам ведущего, его и Тулупову познакомили их дети – они ходили в один детский сад. "Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", – отметил он.

Екатерина Тулупова

Екатерина Тулупова

instagram.com/tulupova

При этом слухи о романе Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой ходили с 2017 года. По информации журналистов, с мужем-финансистом Екатерина развелась в 2016 году.

Екатерина Тулупова

Екатерина Тулупова

instagram.com/tulupova

Тулупова позиционирует себя как дизайнер интерьеров. Ей, как и Шепелеву, – 36 лет, дети пары – Платон и Лада – тоже ровесники.

Екатерина Тулупова

Екатерина Тулупова

instagram.com/tulupova

Екатерина Тулупова выросла во Владивостоке. Училась в художественной школе, а затем на факультете журналистики в местном университете. Также на ее счету – учеба на кафедре искусства интерьера Московского энергетического института и в Миланской школе дизайна.

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"Замечательный отец": Дмитрий Шепелев показал свой подарок для сына

Первый муж Екатерины – Дмитрий Кленов – выпускник МГИМО, сын владельца крупной строительной компании.

Екатерина Тулупова

Екатерина Тулупова

instagram.com/tulupova

По информации журналистов, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с 2018 года живут вместе в квартире в Москве на Патриарших прудах.

Екатерина Тулупова

Екатерина Тулупова

instagram.com/tulupova

Дмитрий Шепелев – российский ведущий из Беларуси. В Украине он был ведущим канала М1, вел "Фабрику звезд-2" на "Новом канале", а также шоу "Рассмеши комика" вместе с Владимиром Зеленским.

Недавно Шепелев запустил свое шоу "Папки" на YouTube, куда приглашает на разговор "звездных" отцов.

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Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Жанны Фриске

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Смирнова Анна Смирнова
Персоны
Дмитрий Шепелев Жанна Фриске Платон Шепелев
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Отношения звезды
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