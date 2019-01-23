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''Наша страна'': Лолита попала в новый скандал из-за Крыма

1.7тЧитать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская оказалась в центре нового скандала из-за Крыма. Ее голос приветствует прибывающих в аэропорту Симферополя.

Это возмутило блогера Александра Горного, о чем он написал на своей странице в Facebook. Он показал фото из аэропорта. Как выяснилось, запись была сделана в октябре.

"Прилетел в Симферополь, жду багаж, а тут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропорта Симферополь, как она говорит – в самом живописном месте нашей страны", – написал Горный.

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В свою очередь член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян набросился на Лолиту и обвинил ее политике двойных стандартов, передает "Дни.ру".

"Похоже, Лолита Марковна, как это принято говорить в подобных случаях, переобулась в воздухе. В душе у нее Крым – украинский, а вот в громкоговорителях аэропорта в Симферополе ей, похоже, приходится кривить душой и рассказывать о том, что это самый живописный уголок России. А может, это она так отрабатывает свое скандальное заявление по Крыму?" — отметил Манукян.

"Лолита Марковна пусть отрабатывает и вещает дальше правду из громкоговорителей. Со своей душой, я думаю, она как-нибудь договорится", — добавил он.

Лолита

Лолита

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, Милявская назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Лолита Милявская
Место
Украина
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