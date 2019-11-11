Нардеп от "Слуги народа" засветила яркую обувь в Раде: сеть в восторге

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк появилась на заседании Верховной Рады в яркой обуви.

Фотографией модных ботильонов нардепа поделился в своем Facebook фотограф Ян Доброносов.

Елена Шуляк Україна молода

Facebook

В комментариях пользователи сразу же принялись комментировать обувь Шуляк. Так, кто-то оценил модный выбор, другие же, наоборот, раскритиковали ботильоны нардепа:

Facebook

Facebook

Facebook

Примечательно, что к модным образам Шуляк уже неоднократно было приковано внимание общественности. К примеру, ранее журналистка Анна Стешенко опубликовала фото Елены, сделанные также в Верховной Раде. Главным акцентом снимков стала культовая сумка Chanel Jumbo в самом большом размере, стоимость которой более семи тысяч долларов.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку трендовой обуви на зиму 2019-2020.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.