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11 ноября • обновлено в 15:58
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Нардеп от "Слуги народа" засветила яркую обувь в Раде: сеть в восторге

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Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк появилась на заседании Верховной Рады в яркой обуви.

Фотографией модных ботильонов нардепа поделился в своем Facebook фотограф Ян Доброносов.

Елена Шуляк

Елена Шуляк

Україна молода

Нардеп от "Слуги народа" засветила яркую обувь в Раде: сеть в восторге

Facebook

В комментариях пользователи сразу же принялись комментировать обувь Шуляк. Так, кто-то оценил модный выбор, другие же, наоборот, раскритиковали ботильоны нардепа:

Нардеп от "Слуги народа" засветила яркую обувь в Раде: сеть в восторге

Facebook

Нардеп от "Слуги народа" засветила яркую обувь в Раде: сеть в восторге

Facebook

Нардеп от "Слуги народа" засветила яркую обувь в Раде: сеть в восторге

Facebook

Примечательно, что к модным образам Шуляк уже неоднократно было приковано внимание общественности. К примеру, ранее журналистка Анна Стешенко опубликовала фото Елены, сделанные также в Верховной Раде. Главным акцентом снимков стала культовая сумка Chanel Jumbo в самом большом размере, стоимость которой более семи тысяч долларов.

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Место
Украина
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