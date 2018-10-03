''Надо же, Ротару он дарит бриллианты'': Басков рассказал, как оконфузился перед Пугачевой

Российский певец Николай Басков рассказал о том, как его пристыдила певица Алла Пугачева. Она упрекнула его из-за того, что он не подарил ей дорогие украшения.

Забавная ситуация произошла на юбилее Пугачевой. Об этом Басков рассказал изданию "tele.ru".

"Так вот, однажды я искал подарок Алле на юбилей. Думал, что бы ей такое подарить оригинальное. А тогда в Москве появилась новинка - машинка для чистки бриллиантов. Все за ней гонялись, страшный дефицит. И я решил: вот достойный подарок для Аллы. Расшибся в лепешку - нашел! При­ехал на юбилей гордый - как же, такой оригинальный подарок! Алла его приняла, повертела в руках и говорит: "Надо же, Ротару он дарит бриллианты, а мне машинку для чистки бриллиантов. Надеюсь, на следующий юбилей ты мне подаришь то, что туда можно будет положить почистить", - говорит Басков.

Также певец отметил, что в юности зарабатывал на жизнь, исполняя в ресторане песни Пугачевой.

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