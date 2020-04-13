Состояние здоровья российской певицы Надежды Бабкиной удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

Так, 70-летняя звезда сейчас находится в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы приходят в норму. Как сообщили близкие Бабкиной изданию "MK.ru", первое, о чем спросила певица, когда очнулась: "Где я была?"

Надежда Бабкина Фото: gorodovoy.spb.ru

Отмечается, что узнав, что "провалялась без чувств" целую неделю, звезда была сильно удивлена. После чего заметила, что вероятно, "должна быть сильно голодна".

"Она сказала: "Ох*енеть"! А потом, что хочет любимой жареной картошечки с грибами и капусты квашеной. Однако, вспомнив тут же, что давно села на диету, отменила заказ, согласившись на диетичекую больничную трапезу", – привело издание слова близких Бабкиной.

Надежда Бабкина Фото: starhit.ru

К слову, в окружении знаменитости заявили, что настроение у нее сейчас боевое. Она сразу поинтересовалась, как обстоят дела театра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.