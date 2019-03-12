"Надеюсь, не за**ышь": Собчак жестко ответила Шнурову на издевку

Скандальная телеведущая Ксения Собчак ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на дерзкий стих вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником" Константином Богомоловым.

Она написала в своем Instagram стихотворение, проиллюстрировав его коротким видеорядом, на котором изображена в спортивной шапке, и вертит головой в разные стороны.

Шнуров и Собчак коллаж

Собчак вызвала Шнурова на батл, чтобы они могли посоревноваться в "серьезном разговоре" про "чужое бельишко". Более того, она припомнила музыканту, что он в последнее время "в каждой бочке делает стих затычкой".

"Приходи на разговор, это я серьёзно. Ты, надеюсь, не за**ышь, как когда-то Познер?" – написала Собчак.

Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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