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/Люди

"Надеюсь, не за**ышь": Собчак жестко ответила Шнурову на издевку

4.2тЧитать материал на украинском

Скандальная телеведущая Ксения Собчак ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на дерзкий стих вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником" Константином Богомоловым.

Она написала в своем Instagram стихотворение, проиллюстрировав его коротким видеорядом, на котором изображена в спортивной шапке, и вертит головой в разные стороны.

Шнуров и Собчак

Шнуров и Собчак

коллаж

Собчак вызвала Шнурова на батл, чтобы они могли посоревноваться в "серьезном разговоре" про "чужое бельишко". Более того, она припомнила музыканту, что он в последнее время "в каждой бочке делает стих затычкой".

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"Приходи на разговор, это я серьёзно. Ты, надеюсь, не за**ышь, как когда-то Познер?" – написала Собчак.

Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

"Надеюсь, не за**ышь": Собчак жестко ответила Шнурову на издевку
"Надеюсь, не за**ышь": Собчак жестко ответила Шнурову на издевку
"Надеюсь, не за**ышь": Собчак жестко ответила Шнурову на издевку

Начинаю вежливо: дорогой Серёжа, На меня обиделся? Вроде, не похоже. Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком, Никому не гадили, и чужим бельишком Даже если (был грешок) сильно напивались, Кроме как для секса не интересовались. Но читаю интернет, оказалось – опа! Я, по твоему, умна, в смысле, "хитрожопа", Я и блогер и эм си (ты сказать умеешь), Траги-сука-драма-фарс в духе "ты хуеешь". Думаю, всему виной новая привычка – В каждой бочке новостной делать стих затычкой. Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!! В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл! Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать, Рассказать на всю страну, что я за зараза. Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов), Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов! Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка: Я зову тебя в эфир, брошена перчатка! Приходи на разговор, это я серьёзно. Ты, надеюсь, не зассышь, как когда-то Познер? В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду! #осторожноСобчак

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Персоны
Ксения СобчакСергей ШнуровМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шоу "ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ". :-)))
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