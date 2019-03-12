"Надеюсь, не за**ышь": Собчак жестко ответила Шнурову на издевку

Скандальная телеведущая Ксения Собчак ответила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову на дерзкий стих вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником" Константином Богомоловым.
Она написала в своем Instagram стихотворение, проиллюстрировав его коротким видеорядом, на котором изображена в спортивной шапке, и вертит головой в разные стороны.
Шнуров и Собчак
коллаж
Собчак вызвала Шнурова на батл, чтобы они могли посоревноваться в "серьезном разговоре" про "чужое бельишко". Более того, она припомнила музыканту, что он в последнее время "в каждой бочке делает стих затычкой".
"Приходи на разговор, это я серьёзно. Ты, надеюсь, не за**ышь, как когда-то Познер?" – написала Собчак.
Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:
Начинаю вежливо: дорогой Серёжа, На меня обиделся? Вроде, не похоже. Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком, Никому не гадили, и чужим бельишком Даже если (был грешок) сильно напивались, Кроме как для секса не интересовались. Но читаю интернет, оказалось – опа! Я, по твоему, умна, в смысле, "хитрожопа", Я и блогер и эм си (ты сказать умеешь), Траги-сука-драма-фарс в духе "ты хуеешь". Думаю, всему виной новая привычка – В каждой бочке новостной делать стих затычкой. Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!! В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл! Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать, Рассказать на всю страну, что я за зараза. Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов), Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов! Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка: Я зову тебя в эфир, брошена перчатка! Приходи на разговор, это я серьёзно. Ты, надеюсь, не зассышь, как когда-то Познер? В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду! #осторожноСобчак
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак официально вышла замуж за Максима Виторгана в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018 года в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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