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"Началась травля": в Госдуме вмешались в скандал вокруг Пугачевой

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Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян заступился за примадонну Аллу Пугачеву, вокруг которой разгорелся скандал из-за машины на перроне.

По его словам, реакция общественности на инцидент на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему, передает "Дни.ру".

"А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачева разве впервые оказалась на перроне в автомобиле? В Крыму было тоже самое. Но только тогда не было никаких скандалов", – сказал он.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на концерте

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на концерте

instagram/alla_pugacheva_forum

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По словам Манукяна, несколько лет назад на аннексированном полуострове были не проводы, а прием дорогих гостей. А Пугачеву вместе с супругом Максимом Галкиным "с хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей".

"Даже представитель "властей" Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась. Спокойней всем нужно быть", – добавил он.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

instagram/alla_pugacheva_forum

Кроме того, Манукян призвал российский артистов, которые заступились за Пугачеву, тоже вести себя спокойнее и взять себя в руки.

"Я думаю, что ее даже штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал запустила", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Они отправились в Юрмалу, где планировали снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Именно поездка на отдых наделала столько шума. Примадонна приехала в Москве к вагону на авто, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который это допустил, уволят. Однако позже в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Из-за того, что скандал широко распространился на просторах интернета, в ситуацию вмешались звезды российской эстрады. В частности, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже скандал вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесГосударственная Дума России
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы нашли новую "цель"...) им лишь бы повод-а они "загрызут"...)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
...страна рабов,страна господ....
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