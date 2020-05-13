Бывшая жена российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что впервые мужчина избил ее четыре года назад. Тогда она была на третьем месяце беременности.

По ее словам, в тот день артист напился и устроил скандал. Об этом Шевыркова рассказала в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

"До этого он всегда атаковал меня психологически: "Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую". Мне хотелось верить, что это пьяный бред. Потому что наутро он говорил, что никого роднее дочери Амели, меня и будущего малыша у него нет. Однажды, когда все это началось в очередной раз, я взяла с полки стакан воды и облила его. Это было роковой ошибкой. Он начал душить. Мне удалось сбежать в другую комнату", — рассказала женщина.

После этого инцидента Шевыркова долго не разговаривала с Маратом, но актер извинился. В итоге она пошла на уступки, но сразу после рождения сына избиения начали повторяться.

Ранее, Башаров шокировал поклонников, показав сцену ругани с бывшей женой Елизаветой Шевырковой. На нем Елизавета, которая приехала забрать у Башарова ребенка, обвиняла его в том, что он напился при мальчике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марат Башаров спустя несколько недель после развода с Елизаветой Шевырковой засветился с новой пассией.

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