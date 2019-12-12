На ТНТ перед скандалом со "Слугой народа" предложили отдать Украине Курилы

Комик Дмитрий Гаврилов, stand up которого транслировали на российском телеканале ТНТ, в своем номере прошелся по ситуации с Крымом и Курилами.

В частности, Гаврилов предложил или вернуть Крым, который аннексирован Россией, Украине, или отдать украинцам Курилы.

До этого он рассказал, какая плохая валюта – российский рубль и какой негативный прогноз по его дальнейшему курсу.

"Потому что санкции. А санкции из-за чего? Потому что мы "вернули" Крым. Я не очень разбираюсь в политике, но чисто логически: если мы там что-то у кого взяли и стало хуже? Ну, может, вернем?" - заявил Гаврилов.

"Может, мы какой-то баланс нарушили? Мы что-то взяли, надо что-то отдать. Я предлагаю отдать Курилы. Украинцам. Забрали у них один полуостров, а вернем четыре целых острова. Они будут в плюсе на три с половиной острова. Отличная сделка. Я реально хочу, чтобы мы отдали украинцам Курилы только ради того, чтобы посмотреть, как оху*ют японцы", - добавил комик.

На ТНТ 11 декабря начали показывать сериал "Слуга народа" Владимира Зеленского, а затем сняли его с эфира.

При этом в одной из показанных серий вырезали шутку о Путине (где герой Зеленского обыгрывает известную кричалку "Путин – ху*ло").

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте президента России ранее красовалось фото Василия Голобородько из сериала "Слуга народа".

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