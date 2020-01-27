На Самбурскую накинулись: она обозвала свою пятую точку новым словом

Звезда популярного сериала "Универ", актриса и певица Настасья Самбурская после интимной процедуры на попе похвасталась результатами и назвала свою пятую точку "богажником".

"Готовь сани летом, а богажник свой уже сейчас пора разгружать! Видели мои сториз в эти выходные? Я активно занималась своей пятой точкой для последующих поисков на неё приключений", - написала артистка и вызвала негодование поклонников безграмотностью.

Некоторые подписчики после слова "богажник" заявили, что им теперь обидно за русский язык.

Новости Самбурская захотела сжечь артистов

"Вчера смотрела передачу с сербским актером. Милош Бикович. Он очень хорошо говорит на русском языке. Хотя,всего пару лет учит язык. Читает нашу классику. И у нас бОгажник... Обидно за наш язык. Он такой красивый и богатый", "Насть, бАгажник", - начали исправлять Самбурскую ее читатели.

Артистка не растерялась, и ответила им, что якобы знает, как именно пишется это слово. Также она продолжила коверкать и другие слова.

"И не гаварите", "Я знаю (как пишется слово "багажник" - ред.)", - отреагировала певица.

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