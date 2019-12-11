Уже не боятся? На росТВ пропустили крамолу о Путине из сериала "Слуга народа"

Российский развлекательный телеканал "ТНТ" не стал политически цензуровать сериал "Слуга народа" и оставил острую шутку о президенте РФ Владимире Путине.

Как сообщает Telegram-канал "Планерка", премьера телесериала уже состоялась в восточных регионах России. В первой серии герой Владимира Зеленского назвал Путина "хублом" (видео смотрите ниже).

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"ТНТ оставил злую шутку "Путин Hublot" (произносимую героем Зеленского) и не стал политически цензуровать украинский сериал "Слуга народа". Так что неподготовленный российский зритель увидит сериал без купюр", — говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

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