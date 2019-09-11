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11 сентября • обновлено в 22:14
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"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети

9.2т Читать материал на украинском

Российская певица Алла Пугачева показала снимки внучки Клавдии, дочки Кристины Орбакайте. Фото 7-летней девочки вызвали жаркие споры в сети.

Снимки Пугачева разместила на своей странице в Instagram.

"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
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"Всего 7 лет,а уже видно какая красавица растет", - подписала фото Пугачева.

"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети

"Обычная девочка с обычной внешностью. Единственное то что внучка Пугачевой, а так в обычной жизни прошел бы мимо и не заметил", "Странно что пишут "вылитая Кристина"? Мне кажется она очень похожа на папу", "Интеллигентная, утонченная красота! Здоровья, благополучия вашей семье, Алла Борисовна", - пишут в сети.

"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети
"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили раритетные фотографии российской певицы Пугачевой в журнале Vogue, для которого она снималась в 1999 году.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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