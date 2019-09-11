"На папу похожа!" Внучка Пугачевой вызвала споры в сети

Российская певица Алла Пугачева показала снимки внучки Клавдии, дочки Кристины Орбакайте. Фото 7-летней девочки вызвали жаркие споры в сети.

Снимки Пугачева разместила на своей странице в Instagram.

"Всего 7 лет,а уже видно какая красавица растет", - подписала фото Пугачева.

"Обычная девочка с обычной внешностью. Единственное то что внучка Пугачевой, а так в обычной жизни прошел бы мимо и не заметил", "Странно что пишут "вылитая Кристина"? Мне кажется она очень похожа на папу", "Интеллигентная, утонченная красота! Здоровья, благополучия вашей семье, Алла Борисовна", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили раритетные фотографии российской певицы Пугачевой в журнале Vogue, для которого она снималась в 1999 году.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!