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23 февраля • обновлено в 23:16
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"На границе с Молдовой ставьте забор": офицер ВСУ покорил Кароль своим пением на "Голосі Країни"

1.7т
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Офицец Вооруженных Сил Украины Василий Ященко покорил певицу Тину Кароль своим исполнением песни Сергея Бабкина в эфире шестого выпуска шоу "Голос Країни".

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Офицер ВСУ покорил Кароль своим пением на "Голосі Країни"
Новости
"Голос країни 10": все подробности шестого выпуска шоу

В своей воинской части парень часто организует концерты, ведет мероприятия и поет. Именно товарищи настояли на его участии в шоу.

"Вы так пели интонационно чисто, душевно пели. Все приходят на конкурс, пытаются взять высокие ноты, а вы один из немногих, кто сделал это музыкально и не потеряли равновесие, как настоящий офицер. Можно влюбиться в парня в форме", - отметила Кароль.
Офицер ВСУ покорил Кароль своим пением на "Голосі Країни"

После того, как Кароль повернулась к нему, артистка отметила, что ей очень понравилось выступление. Также, она шутливо попросила у военного поставить на границе с Молдавой забор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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Автор
Мария Дидык
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