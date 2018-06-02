На фронт езжу с сыном. Это не воспитание, это жизнь – сказочник Сашко Лирнык

В киевском комплексе "Мистецький Арсенал" на этой неделе проходит VIII международный фестиваль "Книжковий Арсенал", в котором приняли участие около 200 украинских писателей и более 150 издательств.

На территории комплекса OBOZREVATEL пообщался с украинским сказочником Сашком Лирныком, который также презентовал в эти дни свою новую книгу. В короткой беседе писатель и сценарист подискутировал на тему современной детской литературы и возможностях поддерживать историю Украины. А также рассказал о детях "в тылу" и на фронте, которым доводилось читать сказки по телефону.

- В стране вас знают, прежде всего, как сказочника. Очень ответственная миссия на вас, не так ли?

- Ой, знали бы вы насколько… Я не могу напиться или покурить - образец поведения. А это обязывает, конечно.

- Как за последние годы изменилась ваша главная аудитория? Успеваете подстраиваться под тренды юного читателя?

- Нет, я никогда ни под что не подстраиваюсь. Принципиально. Я строю свой собственный жанр и уже воспитал свою аудиторию. Она значительно расширилась сегодня, книги хорошо продаются, четвертый или пятый тираж пошел уже, много выступаю, в том числе и на фронте, поэтому аудитория у меня есть и фронтовая, и детская тыловая (улыбается). Около 300 выступлений в год даю.

- То есть почти каждый день выступаете.

- Почти. Иногда и по два раза в день. Еще кино снимаю сейчас, над сценариями работаю. Дел хватает.

- На "Арсенале" вы также представляете книгу для детей. Что в целом думаете о современной детской литературе?

- Стыдно признаться, но я не слежу. Не потому что гонористый или… нет, просто не хватает времени. Могу лишь в общем сказать, что появилось очень много книг и это здорово, у нас в детстве их не было, за каждой книгой бегали. А сейчас столько разнообразия, но в то же время хочу отметить, что среди этого разнообразия много безвкусицы есть, примитивизма. Главное ж не зайчики-котики, не антураж.

У меня 35 лет живого общения с детьми и сказку я пишу уже только тогда, когда она отшлифована, выработана с аудиторией. Читаешь ее, а она как песня, ни одного слова выкидывать не хочется.

- В новой детской литературе сейчас все чаще встречаются казаки, даже в комиксах обыгрывается история Украины…

- Это очень хорошо. Дело в том, что эти темы находились под запретами, своего рода табу. Люди соскучились по ним. И это ж шикарные темы, это целый пласт, украинский "вестерн", разве нет? Столько всего можно на этом создать, и книги, и фильмы, но подходить к этому вопросу нужно талантливо. Нельзя, чтобы это сводилось к антуражу, "шароварам", это очень опасно. Интересные нужны вещи, динамические.

Это становление украинской нации. Очень хорошо, что эти темы сейчас поднимаются, нам есть на что опираться. Потому что на современность… (пожимает плечами). На войну - это очень больно. Сейчас это как свежая рана. Конечно, пройдет время и эти темы появятся. Но вот казачество, гайдамаки - эти темы нужно освещать, это наша история.

- Смотрю, и ваша новая книга тоже затронула эти темы.

- "Казки Лірника Сашка". Больше ничего не придумал. Это сборник сказок, которые я пишу по правдивым историям. Ищу, стараюсь сберечь память о людях, об Украине, рассказать, какими на самом деле были украинцы. Не "салоеды" и "шароварщики", как показывают сейчас, а настоящие герои.

Таких историй много, пишу не просто из головы, а копаюсь в архивах, документы нахожу, записываю истории людей. Вот, к примеру, "Казка про Грицька і кобилячу смерть" написана полностью по казацкому реестру. Такие вещи получаются вечными.

- Вы вот упомянули сейчас современность и войну. Не раз доводилось встречать дискуссии на тему того, стоит ли, и как правильно рассказывать об этих событиях детям. Как считаете?

- Я не учитель в этом вопросе, но так скажу: я езжу на фронт и беру с собой сына. Вот вам и ответ.

- Сколько сыну?

- Сейчас уже 17. Все время ездит со мной и он тоже очень изменился. Обязательно нужно посвящать в это детей. Это не просто эпизод воспитания, это наша жизнь. Дети должны понимать, что жизнь не только здесь, в Киеве, где все хорошо, а жизнь там. И там настоящие герои.

- Говорят, нет литературы, которая была бы неинтересна детям, есть неправильный подход к выбору и к ребенку. Согласны ли с этим? Возможно, у вас найдутся советы, как заинтересовать юного читателя.

- Да, так и есть. Но это тема не короткой беседы, это целый мастер-класс. Плохих тем нет, есть люди, которые не умеют писать о том или об этом. А заинтересовать - это уже вопрос таланта, скажем так.

- Расскажите о "сказках для блиндажа". Правда, что вы получаете звонки с фронта с просьбой прочитать сказку?

- Чистая правда. В этом году уже поменьше, а те годы… (кивает). Передавали номер, и почти каждую ночь звонили, просили рассказать сказку.

- Возможно, запомнился вам какой-то из звонков?

- Первый. Первый звонок произвел невероятное впечатление. Ночь, звонок, поднимаю трубку, а там пулемет: та-да-да-да-да… Потом взрыв. Думаю, запись что-ли какая-то? А потом голос в трубке: "Это Сашко Лирнык?" Говорю: "Да". А он мне: "Нас сейчас обстреливают. Нам страшно. Расскажите сказку". Слушаю этот голос - мурашки по коже, и понимаю, что это не розыгрыш.

И так мы с ребятами до утра, рассказывал им сказки. Потом другие звонили, все время спрашивали: "Можно мы ваш номер передадим другим?" Это стало для меня большим счастьем и радостью, ответственностью. Такое доверие дорогого стоит.

- Какие сказки выбирали в таких ситуациях?

- Никогда специально не выбирал, вот то, что на душу ложилось. А так они очень любят веселые рассказы.

- Вот так получается, что у вас и здесь дети, и там.

- Это интересную вы подметили вещь, но я никогда не разделяю свою аудиторию на взрослых и детей. Нет разницы, для кого ты читаешь, если это, конечно, не самые маленькие детки, которым еще Телепузиков показывают. И такое отношение к себе аудитория ценит, потому сказки получаются хорошими, и слушаются хорошо.

Звонки с фронта это одно. А сейчас еще получаю письма из Крыма и Донецка. Находят в интернете адреса и пишут.

- Что в этих письмах? Ищут книги или…

- Нет (улыбается). Благодарят.

- Что чувствуете, получая такие письма?

- Сложно сказать. Одно точно знаю - жизнь я прожил не зря.