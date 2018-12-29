''На балахоны Пугачевой посмотрите!'' В России разгромили онкобольного Юдашкина

Скандально известный блогер Лена Миро накинулась с критикой на дизайнера одежды из РФ Валентина Юдашкина. Она обвинила его в том, что он совершенно не разбирается в моде.

Отметим, что несколько лет назад у модельера обнаружили онкозаболевание. Разгромный текст Миро опубликовала в своем блоге.

Валентин Юдашкин Cosmopolitan

"Мне он нравится, но только как человек. В моде Юдашкин разбирается, как свинья в апельсинах. Одни балахоны Пугачевой чего стоят! Надеть на женщину модели "тумбочка" короткий бесформенный чехол — это шарить в пропорциях от слова "совсем", — пишет Миро.

Лена Миро allwomen.ru

Блогер не оставила без внимания и дочь российского дизайнера.

"У Валентина есть дочь Галина — девушка обаятельная, но вот с фигурой не повезло. Рост — где-то 150 сантиметров, короткие и довольно бесформенные ноги. Вот зачем такие ноги делать визуально еще короче? Какой в этом сакральный смысл? Тем не менее, Галина очень любит укороченные брюки. Эти брюки меняют ее и без того невыгодные пропорции в худшую сторону. Почему Гале об этом не скажет папа-кутюрье, чья главная задача — делать женщин красивее?" — задалась вопросом Миро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, кутюрье засветился на вечеринке по случаю для рождения российской художницы Алины Редель - близкой подруги примадонны Аллы Пугачевой. Отмчается, что Юдашкин сильно похудел.