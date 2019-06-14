"На алкаша похож": звезда "Иванушек" взволновал сеть внешностью

Солист российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов озадачил поклонников внешним видом.

Он опубликовал на своей странице в Instagram видео с отдыха на море, на котором его лицо выглядит опухшим (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"С Днем России! Люблю свою Родину! Мир всем", – подписал он под видео, которое было снято на катере в режиме замедленной съемки.

Андрей Григорьев-Апполонов Instagram@apollonov_ag

Поклонники предположили, что такие изменения во внешности рыжего из "Иванушек" связаны с чрезмерным увлечением алкоголем.

"С алкоголем нужно завязывать и следить за собой", " По-моему, поздно уже завязывать с алкоголем, разве не видно? Жаль конечно", " Рыжий, ты такой страшный. Не делай так больше", "Страшные ногти", "Я думала, Трамп", "Андрей, почему ты повзрослел на лицо так резко", "Он тут похож на деревенскую женщину, причём сильно пьющую", "На алкаша похож и ногти фу", – написали в комментариях.

Последние фотографии Андрея Григорьева-Аполлонова

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году ряд российских СМИ сообщил, что Андрей Григорьев-Аполлонов был госпитализирован из-за проблем с алкоголем. Он якобы пожаловался на сильную боль в желудке и кашель. Врачи диагностировали сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. По мнению медиков, проблемы с желудком возникли у певца из-за алкоголя.

Позже его жена Мария Банкова заявила, что это все бред и вымысел. Но уже весной 2019 года она ушла от мужа.

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