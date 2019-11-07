"Мы все на одно лицо": Пригожин назвал украинцев и белорусов "русским миром"

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал белорусов и украинцев "русским миром". Таким образом он объяснил, почему MARUV получила награду "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

По его словам, европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Об этом сообщает "ФАН".

Иосиф Пригожин cosmo.ru

"А знаете, почему именно Maruv дали премию в Европе от России? Да потому, что европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Для них мы все на одно лицо. Потому что мы — "русский мир", - заявил Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

Дабы успокоить разъяренных пользователей, директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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