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7 ноября • обновлено в 13:52
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"Мы все на одно лицо": Пригожин назвал украинцев и белорусов "русским миром"

1.1т Читать материал на украинском

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал белорусов и украинцев "русским миром". Таким образом он объяснил, почему MARUV получила награду "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

По его словам, европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Об этом сообщает "ФАН".

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

cosmo.ru

Новости
"Эта гопота еще гавкает!" Пригожин накинулся на украинцев из-за Maruv

"А знаете, почему именно Maruv дали премию в Европе от России? Да потому, что европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Для них мы все на одно лицо. Потому что мы — "русский мир", - заявил Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

  • Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

  • Дабы успокоить разъяренных пользователей, директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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Иосиф Пригожин
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
с росией мы браттьями не будем! идите вы на йух
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