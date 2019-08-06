"Мы скоро разводимся!" Глюкоза сообщила мужу о расставании

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, высказалась о расставании с мужем. Супруги по телефону обсудили с кем останутся дети.
Также на видео, которое появилось в Telegram-канале Ксении Собчак, супруги подняли вопрос раздела имущества.
Скриншот из видео
В ролике Наталья общается с мужем по видеосвязи.
"Слушай, ты знаешь, что мы с тобой разводимся? Совсем скоро! Имущество будем делить!" — говорит артистка.
Скриншот из видео
После этого супруги начинают в ироничной манере обсуждать, что каждому из них достанется по дочери, а вот животных поделить будет сложнее.
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой с мужем после 13 лет брака. Позже артистка появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца, там же она целовалась с Барских на камеру.
В свою очередь менеджер Глюкозы отказался внятно комментировать слухи, ответив, что "не буде опускаться до такого уровня".
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