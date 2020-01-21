"Мумия": Алла Пугачева напугала своим видом на дне рождения Игоря Николаева

Легендарная певица Алла Пугачева на дне рождения Игоря Николаева предстала в новом облике.

Внешность 70-летней артистки стала объектом пристального внимания поклонников.

"Несколько фото с дня рождения 17.01.2020. Будут ещё!", - написал Николаев в своем Инстаграм и показал совместный снимок с Аллой Борисовной.

Пугачева на фотографии хоть и выглядит помолодевшей, но при этом многим она напомнила мумию.

"У Пугачёвой вместо лица – маска. Надо уже смириться с возрастом и стареть с достоинством", "На себя совсем не похожа, ужас", "У Аллы Борисовны лицо на фото будто фарфоровое", "Справа это кто, мумия?", - удивляются поклонники.

При этом многие отметили, что сам Игорь Николаев выглядит отлично в свои 60 лет и года над ним не имеют власти.

Алла Пугачева

Ранее OBOZREVATEL писал, что на дне рождения Николаева Алла Пугачева оборвала танец с именитым юбиляром.

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