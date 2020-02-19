"Похож на Коляденко": MONATIK рассмешил забавными фото в шляпе

Популярный украинский певец MONATIK рассмешил сеть фото, на которых позировал в классическом костюме и в огромной шляпе от бренда Alexander Wang.

Так, в таком виде артист вместе с супругой Ириной посетил церемонию вручения международной музыкальной премии Brit Awards 2020. Соответствующие снимки MONATIK опубликовал на своей странице в Instagram.

MONATIK Фото: glavcom.ua

MONATIK с женой Ириной Фото: instagram/monatik_official

MONATIK с женой на премии Brit Awards 2020 Фото: instagram/monatik_official

"Вы наверное спросите, что это у меня за интересная шляпа на голове? А я вам скажу: я выбрал самую большую, потому что у меня будет много воспоминаний и очень много эмоций. И все нужно поместить в одну голову. Поэтому, это шляпа воспоминаний, чтобы все эти эмоции привезти домой", – объяснил свой выбор певец.

MONATIK рассмешил сеть шляпой Фото: instagram/monatik_official

MONATIK в шляпе от бренда Alexander Wang Фото: instagram/monatik_official

Поклонники в комментариях под фото MONATIK`а отметили, что он в этой шляпе "похож на Коляденко". А также написали, что она "смешная, но одновременно крутая".

"Похож на Коляденко в этой шляпе", "Дима, шляпа у тебя супер", "Это Коляденко в образе?", "Дима, ваша шляпа сделала мой день", "Дима Коляденко номер 2", "Шапка такая смешная", "Это прикольно. Необычно. Заметно. Мне идея с этой шапочкой очень понравилась", – высказались люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK порылся в грязных подгузниках и посыпал голову углем на Comment Out.

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