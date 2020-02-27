MONATIK довел до слез поклонников новым клипом: трогательное видео

Популярный украинский певец MONATIK презентовал новый клип на песню "Сильно".

Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

MONATIK musicaonline.org

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В новом клипе MONATIK отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

"Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько легкий, что перед тем, как в него попасть не приходится применять давно не работающие приемы на подобии подсчета овец... На это просто нет времени... Оно охотно исчезает или останавливается... Времени нет... Либо его становится так много, что оно теряет значимость и забываешь о его существовании", – говорит артист.

кадр из видео

кадр из видео

Примечательно, что всего лишь за несколько часов клип собрал множество восторженных отзывов. Как признаются некоторые поклонники, они не могут сдержать слез во время просмотра нового видео певца.

"Это невероятно. Я смотрю и плачу", "Мурашки по коже от клипа и песни", "Слова песни дотрагиваются к сердцу", "Эмоции через край...", "Мурашки... и больше нет слов", – писали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Monatik, который не любит демонстрировать публике свою семейную жизнь, впервые показал лицо младшего сына Платона.

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