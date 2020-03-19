Молодой муж, пластика или санатории: в чем секрет молодости 70-летней Бабкиной

Российская народная певица Надежда Бабкина 19 марта отмечает свой день рождения. Ей исполняется 70 лет.

Бабкина давно известна тем, что выглядит гораздо моложе своего возраста. Многие поклонники артистки недоумевают, как ей удается это делать. К юбилею певицы OBOZREVATEL узнавал, в чем секрет молодости и подтянутой фигуры звезды.

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинск Астраханской области России. Первым мужем Надежды был музыкант Владимир Заседателев. Брак с ним просуществовал 17 лет.

В 2003 году избранником Бабкиной стал Евгений Горшечков (Гор), который младше ее на 30 лет. При этом сейчас их пара смотрится довольно гармонично, ведь внешне артистка практически не уступает молодому мужу.

Надежда Бабкина и ее муж Евгений Гор instagram.com/ngbabkina

Удивительно молодую внешность Бабкиной часто называют результатом многих пластических операций и косметических процедур, в частности уколов красоты.

Но в то же время косметолог Марият Мухина считает, что Надежда Бабкина выглядит молодо благодаря тому, что ведет здоровый образ жизни, посещает санатории и замужем за молодым мужчиной. "Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – говорит специалист.

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Кроме лица без морщин, Надежда Бабкина также может гордиться и постройневшей фигурой: в последнее время звезда похудела на 36 кг.

Сбросить вес ей помогли дробное питание, спорт и хорошее настроение. Бабкина как-то призналась в интервью, что вместо диет использует метод своей подруги актрисы Нонны Гришаевой: 8 и 16. Так, 8 часов в сутки можно есть что угодно, но в остальные 16 нужно отказаться от еды.

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина и Игорь Николаев instagram.com/ngbabkina

Ранее OBOZREVATEL писал, что 69-летняя Надежда Бабкина откровенно рассказала о романе с женатым мужчиной.

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