Молодая жена Виктора Павлика о разнице в возрасте: еще меня переживет

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая моложе мужа на 28 лет, заявила, что возраст – это только цифры и все довольно относительно.

Об этом девушка написала в новом посте в своем Instagram-аккаунте, опубликовав романтический кадр с любимым (фото смотрите ниже).

"Решили мы с ВП (Виктор Павлик. – Ред.) сдать базовые анализы, проверить здоровье. У ВП анализы очень хорошие. У меня есть вопрос. Вот вам и разница 30 лет. Мы пошутили, что он еще меня переживет", – поделилась Репяхова.

Павлика и Репейное не смущает разница в возрасте Instagram @repyahovakate

Пользователи соцсети согласились с девушкой и написали ей множество комплиментов. Однако нашлись и такие, которые не понимают решение Репяховой выйти замуж за мужчину, который старше на 28 лет.

"Красивая пара! Здоровья вам обоим, счастья и любви!", "Мне очень нравится ваша пара", "Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме. Людям хорошо вместе, они счастливы, это главное в жизни", "Все равно никогда не пойму молодых девушек, которые выходят замуж за мужчин в возрасте", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев Instagram @repyahovakate

Скриншот комментариев Instagram @repyahovakate

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая 2020 года Репяхова с Павликом поженились, о чем сообщили через 12 дней.