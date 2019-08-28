"Мой муж планирует устроить мне ДТП": найдено письмо принцессы Дианы, написанное перед смертью

В сети появился новые материалы о смерти принцессы Дианы. Так, опубликован подкаст, создатели которого собрали заметки из личного дневника леди Ди.

Авторы подкаста заявили, что смерть принцессы Уэльской была не случайной. По их информации - это была спланированная операция, руководил которой ее экс-супруг, пишет "Woman.ru".

"Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться на Тигги (няне принцев Уильяма и Гарри). Камилла — не что иное, как приманка, поэтому Чарльз просто использует всех нас", - цитирует издание записи принцессы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, принцесса Уэльская Диана после рокового ДТП в 1997 году умерла из-за скрытой микротравмы.

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